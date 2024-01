Distrutte 21,5 tonnellate di cocaina sequestrate in Ecuador

Le autorità ecuadoriane hanno proceduto alla distruzione di 21,5 tonnellate di cocaina rinvenute giorni fa nel magazzino sotterraneo di una piantagione di banane di Vinces, nella provincia costiera centrale di Los Ríos.

Attraverso il suo account X, il ministero dell'Interno ha ricordato che si è trattato di un sequestro record realizzato dalle forze armate nell'ambito dello stato di emergenza in vigore, e che il processo di distruzione della droga è durato undici ore ed è avvenuto con il metodo raccomandato dall'Onu denominato 'incapsulamento'.

Esso consiste, si precisa, nel mescolare lo stupefacente con cemento e materiali di scarto per la fabbricazione di mattoni che potranno essere utilizzati nel settore delle costruzioni, nel rispetto dei protocolli ambientali e legali.

Da parte sua la polizia nazionale ha reso noto che la cocaina è stata trasferita ieri mattina, sotto forte scorta, a Quito dove è stato realizzato il processo di distruzione.

Al momento del rinvenimento nella fattoria di Vinces, la droga era mimetizzata in 733 pacchi e doveva essere trasportata verso vari mercati esteri, fra cui Stati Uniti ed Europa.

Questo processo, ha assicurato il ministero dell'Interno, "rappresenta un duro colpo per la criminalità organizzata e il suo finanziamento, poiché le 21,5 tonnellate di cocaina in Ecuador valgono quasi 45 milioni di dollari, Una volta però arrivata negli Usa la droga avrebbe avuto un valore di 860 milioni di dollari, e in Europa addirittura di oltre 1.526 milioni.

