Caracas attiva il piano difesa, 'distrutto un aereo dei narcos'

Le forze armate del Venezuela hanno annunciato di aver attivato "il piano difesa" e di aver distrutto "un aereo invasore", presumibilmente usato dai "narcos per il trasporto di armi e droga", proveniente dall'isola messicana di Cozumel. Non si hanno notizie di piloti o eventuali passeggeri e nelle foto pubblicate sui social l'abitacolo risulta completamente carbonizzato.

Stando alle informazioni diffuse dal comandante strategico operativo dell'esercito bolivariano, Domingo Hernandez Larez, l'apparecchio, un Gulfstream bimotore, è stato rilevato dai radar venezuelani mentre stava entrando nello spazio aereo nazionale con il transponder spento e senza permesso, all'altezza dello stato di Zulia (nella parte ovest del Paese, al confine con la Colombia).

L'ufficiale ha spiegato che l'aereo proveniva da Cozumel e che, una volta individuato, è stato attivato un "piano di difesa" per "distruggerlo". Le forze armate presumono che l'aereo "fosse utilizzato da gruppi narcos per il traffico di droga e armi alla frontiera", che il Venezuela condivide con la Colombia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA