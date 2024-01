Governo Argentina, l'adesione allo sciopero generale allo 0,19%

Il governo argentino di Javier Milei, per bocca del portavoce Manuel Adorni, ha definito "molto scarsa" l'adesione allo sciopero generale di ieri indetto dalla Confederazione generale del lavoro, affermando che è stato promosso da "una minoranza che non riesce a metabolizzare il risultato elettorale". Secondo Adorni, la percentuale di adesione è stata dello 0,19%.

"Allo sciopero - ha affermato il portavoce - hanno partecipato 40mila persone, che sono quelle che abbiamo visto in piazza. Anche i resoconti di diverse associazioni indicano che l'adesione è stata molto bassa".



