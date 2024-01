Argentina, strada in salita per la ricetta Milei al Congresso

Nonostante il sofferto accordo preliminare sulla legge Omnibus al Congresso, avvenuto all'alba di mercoledì dopo una maratona negoziale, la ricetta economica del presidente argentino Javier Milei si trova di fronte ad una strada tutta in salita.

Dopo frenetiche trattative continuate durante tutta la giornata di ieri, mentre era in corso lo sciopero generale, la Casa Rosada ha preferito prendere tempo, facendo slittare alla settimana prossima l'analisi del progetto normativo alla camera dei Deputati, inizialmente prevista per oggi.

Per raggiungere il compromesso in sede di Commissioni, il governo ultraliberista - che non ha la maggioranza in Parlamento - ha dovuto fare concessioni su almeno un centinaio di articoli degli oltre 600 previsti nella lenzuolata che affronta anche il tema delle privatizzazioni e quello dei superpoteri del presidente, legati alla crisi economica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA