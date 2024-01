In Brasile tre disastri al giorno nel 2023 a causa del clima

Nel 2023 il Brasile ha registrato una media di tre disastri idro-geologici al giorno, per un totale di 1.161 calamità nel corso dell'anno, che hanno anche provocato 9.263 feriti, 524mila sfollati e perdite economiche per 25 miliardi di real (5 miliardi di euro). Lo riferisce il Centro nazionale per il monitoraggio e l'allarme sui disastri naturali (Cemaden), evidenziando che il record assoluto di eventi è stato favorito dai cambiamenti climatici e dal passaggio di fenomeni meteorologici estremi come El Niño.

Almeno 716 disastri - pari al 61,7% del totale - hanno avuto natura idrologica, come ad esempio gli straripamenti dei fiumi, mentre altri 445 - pari al 38,3% - hanno avuto natura geologica, soprattutto frane.

Oltre a questi incidenti, il Centro ha registrato nel 2023 anche un gran numero di allarmi: ben 3.425.



