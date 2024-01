Governo Milei, 'non c'è sciopero che ci fermerà' in Argentina

La ministra della Sicurezza argentina, Patricia Bullrich, impegnata fin dalle prime ore della mattina a controllare la situazione in città attraverso le telecamere collocate nei punti nevralgici di Buenos Aires - dalla piazza del Congresso all'Obelisco - a ridosso dell'inizio dello sciopero generale contro le misure economiche del governo, ha avvertito la piazza con un messaggio pubblicato sul suo profilo X: "Non c'è sciopero che ci fermerà. Non c'è minaccia che ci intimidirà".

Il testo, che si scaglia contro chi vuole "resistere al cambiamento che la società ha deciso democraticamente", è accompagnato dall'hashtag #YoNoParo, ed è stato ripubblicato dal presidente Javier Milei.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA