Ecuador: ambasciatore Davoli incontra ministra Esteri Sommerfeld

Il nuovo ambasciatore d'Italia in Ecuador, Giovanni Davoli, è stato ricevuto presso la sede del ministero degli Esteri a Quito per la presentazione delle lettere credenziali del presidente della Repubblica. Lo riferisce la sede diplomatica in una nota in cui evidenzia che "nel corso di una sobria ma significativa cerimonia la ministra degli Esteri, Gabriela Sommerfeld, assistita dal viceministro Carlos Larrea, ha dato il benvenuto in Ecuador al nuovo ambasciatore d'Italia, sottolineando i profondi legami di amicizia e cooperazione esistenti tra i due paesi". La ministra ha poi espresso la convinzione che durante il mandato del presidente Deniel Noboa questi legami si intensificheranno ulteriormente, essendo desiderio del capo dello stato che venga data priorità alle relazioni con l'Italia. Dal canto suo l'ambasciatore Davoli ha espresso gratitudine alla ministra per essere stato ricevuto dopo pochissimi giorni dal suo arrivo nel Paese, rimarcando come questo sia un segnale importante dell'amicizia tra Ecuador e Italia. L'ambasciatore ha quindi fornito assicurazione in merito al pieno appoggio dell'Italia al popolo e alle istituzioni democratiche dell'Ecuador nell'attuale situazione di conflitto interno, come già tempestivamente espresso dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a seguito dei violenti eventi delle scorse settimane.



