Argentina: sindacati, 'crisi non sia un alibi contro i diritti'

"Nessuna crisi può essere l'occasione per distruggere i diritti fondamentali degli argentini". Lo ha detto Pablo Moyano, leader della Confederazione generale del lavoro (Cgt) nel suo intervento alla manifestazione contro la deregulation di Javier Milei a Buenos Aires, in occasione dello sciopero generale.

La Cgt ha espresso la sua "profonda preoccupazione" per l'iniziativa del governo di "tentare di riformare più di 600 leggi, il codice civile e commerciale e il codice penale" con un decreto "assolutamente incostituzionale e una legge Omnibus che, senza dibattito, intende imporre con la forza delle necessità economiche in tutti i settori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA