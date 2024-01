Perù: biglietti per Machu Picchu venduti online, protesta

Scoppia la polemica, in Perù, per l'iniziativa del governo di far vendere online a un'impresa privata gli ingressi per Machu Picchu: decine di residenti e operatori turistici sono scesi in piazza per protestare contro la misura, che secondo loro implicherà la privatizzazione della famosa cittadella Inca.

I manifestanti hanno marciato per le strade e i binari del treno del distretto di Machu Picchu Pueblo, portando bandiere e striscioni con scritte come 'Machu Picchu non si privatizza' e 'Machu Picchu non è in vendita'.

"Per noi, questa delocalizzazione è molto preoccupante perché è sinonimo di privatizzazione. È un vile tradimento della difesa del patrimonio", ha affermato Daniel Estombelo, segretario generale del sindacato dei lavoratori della Direzione decentralizzata della cultura di Cusco, criticando in particolare la ministro della Cultura, Leslie Urtega.



