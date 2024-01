Argentina: Milei, 'chi sciopera vuole un Paese arretrato'

Il presidente dell'Argentina, l'ultraliberista Javier Milei, in una trasmissione radiofonica è tornato a scagliarsi contro quanti parteciperanno allo sciopero generale indetto per mercoledì 24 gennaio dalla Confederazione generale del lavoro, principale sindacato del Paese, contro il mega-decreto sulla deregulation, la cosiddetta legge Omnibus, che proprio in queste ore è oggetto di un frenetico negoziato al Congresso.

L'inquilino della Casa Rosada ha assicurato che quanti incroceranno le braccia vogliono restare ancorati "al passato e alla decadenza". Questa sarà un'occasione in cui si vedranno i due volti dell'Argentina, ha affermato, quello di "chi vuole restare indietro" e l'altro di quanti invece vogliono "un Paese sviluppato".



