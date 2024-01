Lula riceve il ministro Wang Yi, 'esiste una sola Cina'

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha ricevuto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, in preparazione della visita di Stato del leader cinese Xi Jinping in Brasile, che si svolgerà, in linea di principio, in una data prossima al summit del G20, a Rio, a novembre. L'incontro si è tenuto ieri, presso la base aerea di Fortaleza, secondo quanto si legge in un comunicato del Planalto.

Il ministro ha portato i saluti di Xi Jinping e nell'incontro è stato espresso il comune desiderio di mantenere e sviluppare la forte relazione e l'amicizia tra Brasile e Cina.

Nell'occasione Lula ha riaffermato la posizione brasiliana di riconoscere l'esistenza di "una sola Cina".

Durante la riunione, Lula e Wang Yi hanno parlato degli investimenti di BYD in Brasile, che sta costruendo una fabbrica di automobili a Bahia.

"Il presidente brasiliano e il ministro cinese - si spiega nella nota - hanno parlato anche dell'attuale situazione internazionale, della crescente partnership tra Brasile e Cina nel settore delle energie rinnovabili e di progetti e azioni comuni in Africa.

Wang Yi ha inoltre sottolineato che il Brasile è una priorità per la diplomazia cinese".



