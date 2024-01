In Argentina il governo Milei taglia oltre 27mila piani di aiuti

Nell'ambito della verifica sull'erogazione degli aiuti statali promossa dal governo di Javier Milei in Argentina, la Casa Rosada ha annunciato il taglio immediato di oltre 27mila piani sociali a causa di "incompatibilità", per un risparmio complessivo stimato in oltre due milioni di euro (2miliardi di pesos) per le casse dello Stato.

Secondo il ministero del Capitale umano, guidato da Sandra Pettovello, i beneficiari di 27.208 piani del programma 'Potenciar Trabajo' (Potenziare il lavoro) e 12 di 'Potenciar Empleo' (Potenziare l'impiego) non soddisfacevano i requisiti per ricevere i contributi statali e i piani sono stati "immediatamente sospesi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA