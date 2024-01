Ecuador, 'il governo non si fermerà dopo l'omicidio del pm'

Forte commozione, in Ecuador, per il brutale omicidio, avvenuto ieri a Guayaquil, del procuratore Cesar Suarez, incaricato di indagare sul drammatico assalto armato della scorsa settimana a una stazione televisiva locale.

"Rifiutiamo ogni forma di violenza come risposta al conflitto che stiamo vivendo", ha dichiarato il ministro della Difesa, Gian Carlo Loffredo, sottolineando che l'assassinio del pm è strettamente legato all'ondata di violenza scoppiata poco più di una settimana fa.

Loffredo ha promesso di proseguire in "questa battaglia contro il terrorismo" e ha confermato la volontà di "sostenere le autorità di giustizia" nella loro azione contro la criminalità e la violenza.

Da parte sua, la procuratrice generale dello Stato, Diana Salazar, ha promesso che la Procura non interromperà il suo lavoro per porre fine a questa crisi di sicurezza. "Né i gruppi della criminalità organizzata, né i criminali o i terroristi fermeranno il nostro impegno a favore della società ecuadoriana", ha aggiunto.



