Incontro Milei-Cameron a Davos, focus su Fmi e investimenti

Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, e il ministro degli Esteri del Regno Unito, David Cameron, hanno tenuto oggi una riunione al margine del Foro Economico Mondiale di Davos, in Svizzera.

Al centro dei colloqui, si legge in una nota di Buenos Aires, l'accordo raggiunto dal governo argentino con il Fondo Monetario Internazionale, il rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali e anche la questione della sovranità sulle isole Falkland/Malvinas.

"E' stata una riunione eccellente, molto cordiale. Abbiamo parlato di approfondire le relazioni commerciali, del sostegno che il Regno Unito ci darà presso l'Fmi, e di come promuovere gli investimenti inglesi in Argentina", ha affermato Milei al termine della riunione a cui ha partecipato anche il ministro degli Esteri argentino, Diana Mondino.

"Abbiamo stabilito la questione delle Malvinas come un punto dell'agenda bilaterale per avanzare in una soluzione dela controversia", ha aggiunto.



