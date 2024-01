Veterani ed ex guerriglieri di El Salvador contro Bukele

Un gruppo di ex guerriglieri e veterani della guerra civile di El Salvador (1980-1992) ha annunciato che ritirerà il sostegno alla ricandidatura di Nayib Bukele alle prossime elezioni presidenziali per il mancato rispetto di un accordo siglato nel 2018.

Si tratta di un centinaio di ex combattenti riuniti nella Unidad Salvadoreña per la Democrazia e la Pace (Salvapaz) che hanno manifestato oggi a San Salvador in occasione della commemorazione degli accordi di pace che posero fine alla guerra civile.

Salvapaz denuncia che il governo non solo non avrebbe rispettato l'accordo per la concessione di un indennizzo agli uomini che parteciparono al feroce conflitto che costò la vita di oltre 75mila persone, ma avrebbe anche soppresso un fondo di protezione per i veterani e i disabili di entrambe le parti.

L'attuale presidente uscente Bukele gode attualmente di un elevato livello di consenso grazie alla controversa politica di sicurezza che è riuscita a sbaragliare le violente bande criminali che avevano reso il paese uno dei più pericolosi al mondo.

Bukele si presenta inoltre per ottenere un secondo mandato nonostante il divieto imposto dalla Costituzione.



