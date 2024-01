Il Cile userà l'IA per la ricerca dei 'desaparecidos'

L'intelligenza artificiale (IA) sarà usata in Cile per la ricerca dei 'desaparecidos' della dittatura militare (1973-1990): lo ha annunciato il presidente Gabriel Boric inaugurando a Santiago la 13/a edizione di Congresso Futuro, il principale evento di divulgazione scientifico-umanista dell'America Latina.

"L'intelligenza artificiale sa riconoscere l'importanza di proteggere la democrazia. Dobbiamo pensare a come rafforzare la democrazia in un contesto di enormi cambiamenti, dove la paura sembra prendere piede", ha detto il leader progressista.



