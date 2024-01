Ecuador, riunione d'emergenza dei ministri dei Paesi andini

I ministri degli Esteri e degli Interni della Comunità andina delle nazioni (Can), composta da Bolivia, Colombia, Ecuador e Perù, si incontreranno a Lima per svolgere una riunione d'emergenza nella quale affronteranno le risposte alla criminalità transnazionale. L'incontro - ha precisato durante una conferenza stampa il premier peruviano, Alberto Otárola - si svolgerà domenica 21 gennaio.

"Significherà la collaborazione e la cooperazione dei Paesi attraverso i nostri sistemi di intelligence, le nostre forze operative, la nostra polizia e le nostre forze armate per mettersi al lavoro in questa lotta comune", ha aggiunto Otárola.

Il capo del governo peruviano ha sottolineato che l'iniziativa mira a "prendere decisioni" di fronte all'espansione del attività criminali nei quattro Paesi, ma ha escluso la chiusura della frontiera con l'Ecuador dopo aver dichiarato quella zona in stato di emergenza a causa dell'ondata di attentati terroristici nel Paese confinante.

"Abbiamo rafforzato la sicurezza, il controllo dell'immigrazione per impedire l'ingresso dei criminali che hanno seminato caos e paura in Ecuador", ha concluso Otárola.



