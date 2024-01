Uccisa in Messico attivista trans all'uscita da un carcere

Samantha Gómes Fonseca, attivista trans e militante del partito di governo Morena, è stata assassinata in Messico a colpi d'arma da fuoco all'uscita dal carcere di Xochimilco, alla periferia meridionale della capitale messicana.

Secondo una prima ricostruzione dell'omicidio, Gómes Fonseca era salita su un taxi dopo aver avuto un colloquio con un detenuto nel Reclusorio Sur, ma poco dopo la partenza il veicolo è stato bloccato da una persona che ha colpito più volte la militante da distanza ravvicinata.

Molto attiva nella difesa dei diritti umani - l'anno scorso aveva ricevuto una medaglia per questa sua specifica attività - nel novembre scorso si era registrata presso il Consiglio nazionale delle elezioni del partito Morena per candidarsi a senatore nelle liste proporzionali.

Una delle bandiere della sua battaglia politica era la lotta contro la corruzione carceraria, spiegando dopo aver presentato la sua candidatura, che "ho attraversato situazioni difficili a un certo punto della mia vita" e assicuro che "sono ancora in lotta e non sono qui per ingannare nessuno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA