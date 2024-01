L'Ue lancia investimenti per 85 milioni in Guatemala

L'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza dell'Unione Europea, Josep Borrell, ha annunciato investimenti per 85 milioni di euro sulla transizione verde e lo sviluppo economico e sociale del Guatemala.

Lo ha detto in una conferenza stampa con il presidente eletto, Bernardo Arevalo, al termine di una riunione tenuta al margine della visita per la cerimonia di insediamento che si terrà oggi.

"La prima" visita di un alto rappresentante Ue nel Paese centro americano, ha sottolineato fra l'altro Borrell. Un fatto che dimostra "il nostro sostegno al nuovo governo del presidente Arevalo e l'impegno con il popolo del Guatemala e la sua democrazia che è stata minacciata e che siamo qui per difendere e sostenere".

Il riferimento è ai tentativi reiterati del presidente uscente Alejandro Giammattei di annullare le elezioni che hanno sancito la vittoria del progressista Arevalo e del suo partito politico 'Semilla'.

L'investimento Ue, ha precisato l'Alto Rappresentante Ue, è diretto in particolare al dipartimento di Petén, nel nord del Paese, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo economico e sociale della regione, a beneficio di una popolazione di circa 600.000 persone.

Inoltre, ha aggiunto Borrell, "la nostra agenzia di investimenti Global Gateway sosterrà lo sviluppo economico inclusivo e la transizione digitale del Guatemala con altri 35 milioni di euro".



