In piazza i seguaci del presidente eletto del Guatemala Arevalo

Sostenitori del presidente eletto Bernardo Arevalo si sono riuniti nelle strade intorno alla Piazza della Costituzione a Città del Guatemala per chiedere alle autorità del Parlamento di permettere l'insediamento dei deputati del movimento Semilla. I dimostranti hanno forzato le transenne poste attorno al palazzo del Congresso e, secondo quanto riferisce il canale Guatevision, un agente sarebbe rimasto ferito. In tale contesto Arevalo ha scritto sui social che "si sta cercando di danneggiare la democrazia con illegalità e abusi di potere" e che "il popolo guatemalteco e la comunità internazionale stanno osservando" quanto accade nel Paese. Numerose delegazioni e capi di Stato stranieri sono già presenti a Guatemala City per assistere alla cerimonia di insediamento. Tra questi il re di Spagna, Filippo VI; il presidente della Colombia, Gustavo Petro; il presidente del Paraguay, Santiago Peña; l'Alto Commissario Ue, Josep Borrell.



