Tutti gli ostaggi che erano rimasti in mano ai detenuti nelle carceri ecuadoriane sono stati rilasciati la notte scorsa: si tratta di 136 persone, come ha annunciato in un comunicato l'amministrazione penitenziaria.

"Questa notte, i protocolli di sicurezza e l'azione congiunta della polizia e dell'esercito nazionale hanno consentito il rilascio di tutti gli ostaggi detenuti in diverse carceri del Paese", si legge nella nota.



