Guatemala, Giammattei lascia la presidenza tra le polemiche

Il presidente uscente del Guatemala, Alejandro Giammattei, ha tenuto venerdì il suo ultimo discorso ufficiale prima di lasciare l'incarico a Bernardo Arevalo.

Giammattei ha affermato che "lascia la presidenza a testa alta" e che consegna al suo successore "un Paese migliore di quello che ha ricevuto". Nonostante concluda il suo mandato con l'indice di approvazione più basso mai registrato da un presidente in Guatemala e al termine di una gestione segnata dagli scandali di corruzione e dalle accuse di aver promosso un colpo di Stato giudiziario con l'obiettivo di mantenersi al potere.

La procura del Guatemala, guidata dal procuratore Consuelo Porras, ha cercato infatti negli ultimi mesi di sovvertire la vittoria dell'esponente del movimento di centrosinistra Semilla adducendo presunte irregolarita' verificatesial primo turno delle elezioni.

Un tentativo che ha portato il governo Usa a emettere una serie di sanzioni tanto nei confronti della stessa Porras come di numerosi esponenti del potere giudiziario guatemalteco.

Nonostante tutto Arévalo giurera' domani alle ore 15 (le 22 italiane) insieme alla vicepresidente Karin Herrera, durante una sessione solenne nella Sala Grande 'Efrain Recinos' del Centro Culturale Miguel Angel Asturias di Citta' del Guatemala.

In recenti dichiarazioni il capo dello Stato eletto ha assicurato che chiedera' dopo il suo insediamento le dimissioni del procuratore generale "se non si dimettera' prima spontaneamente".



