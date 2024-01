Immigrazione italiana in Brasile, scelto logo 150mo anniversario

Si è concluso il concorso lanciato dall'ambasciata d'Italia a Brasilia, in collaborazione con il consolato generale d'Italia a San Paolo e il consolato d'Italia a Belo Horizonte, per la creazione grafica di un logo celebrativo del 150° Anniversario dell'Immigrazione Italiana in Brasile, che ricorre quest'anno.

L'iniziativa ha visto la partecipazione degli studenti delle scuole paritarie italiane in Brasile: il Liceo scientifico "Eugenio Montale" e il Liceo scientifico scienze applicate "Dante Alighieri" di San Paolo e la "Fondazione Torino" di Belo Horizonte. Ad essere selezionato come vincitore, il progetto di Joshua Azze Distel di 17 anni, studente della classe 4ª del Liceo scientifico della "Fondazione Torino", al quale vanno le vivissime congratulazioni dell'Ambasciatore e dell'intera rete diplomatico-consolare italiana in Brasile.

Il logo rappresenta una nave, il mezzo di trasporto utilizzato da milioni di immigrati che, con coraggio e spirito di avventura, si lanciavano in lunghe traversate oceaniche verso il "nuovo mondo", alla ricerca di migliori condizioni di vita.

In un gioco di incastri, formato da linee minimali, si inserisce poi sulla nave il numero "150", il cui "zero" forma al contempo un semicerchio, come un orizzonte, un cielo comune, composto dai colori delle bandiere dei due Paesi, che rappresenta il legame storico e culturale tra gli stessi.



