G20, Brasile proporrà regolamentazione social a livello globale

Il Brasile sta valutando la possibilità di proporre la regolamentazione delle piattaforme digitali a livello globale in occasione del prossimo G20, in programma il 18 e 19 novembre a Rio de Janeiro.

L'obiettivo, secondo il governo di Luiz Inacio Lula da Silva, è adottare misure che possano preservare l'integrità delle informazioni diffuse tra le popolazioni, contrastando le cosiddette 'fake news'.

Il Paese sudamericano ha assunto la presidenza del G20 nel dicembre del 2023 e guiderà il gruppo fino a novembre di quest'anno, quando si svolgerà il vertice dei capi di Stato.

Allineato con le Nazioni Unite, l'Unesco e altre istituzioni globali, il Brasile concentrerà le discussioni sul tema dell'integrità delle informazioni, per contrastare l'incitamento all'odio e la disinformazione sui social.



