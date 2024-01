Carnevale in Brasile, sfilate dei 'blocos de rua' a Rio

E' già clima di Carnevale, in Brasile: a Rio de Janeiro, il calendario ufficiale dei 'blocos de rua' (il carnevale di strada) prevede 453 sfilate, le prime delle quali inizieranno domattina.

Secondo l'agenzia del turismo di Rio (Riotur), l'aspettativa è di riunire in strada cinque milioni di persone in maschera quest'anno.

Per quanto riguarda le sfilate ufficiali, la Lega indipendente delle scuole di samba (Liesa) ha già divulgato gli orari e l'ordine di entrata delle esibizioni nel Sambodromo di Rio, che si svolgeranno l'11 e 12 febbraio. Sono 12 le scuole del gruppo Speciale (l'elite del Carnevale carioca) che si contenderanno il titolo di campionessa del 2024.

Il pre-carnevale ha intanto preso il via anche a San Paolo: nella megalopoli più grande e popolosa del Paese sudamericano le prove delle scuole di samba si sono aperte al pubblico.



