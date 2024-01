Bolivia, migliaia in piazza per difendere le foglie di coca

Migliaia di persone hanno sfilato ieri nelle piazze della Bolivia per celebrare la Giornata dell'Acullico, come viene chiamato l'atto del masticare foglie di coca. La pianta, considerata sacra dagli indigeni, negli anni è diventata la materia prima della cocaina.

All'evento principale, svoltosi a La Paz, è intervenuto anche il presidente Luis Arce. Circondato da coltivatori di coca (i cosiddetti 'cocaleros'), il capo di Stato progressista ha rilanciato la campagna internazionale perché la pianta non sia vista solo come una sostanza illegale.

Arce ha promesso in particolare di intensificare il suo uso in medicina e nella produzione di bevande, gomme da masticare, saponi e altri prodotti. Anche l'ex presidente Evo Morales, al governo dal 2006 al 2019, chiese la depenalizzazione della coca davanti all'Onu, ma la sua proposta venne respinta nel 2011.





