Influenza aviaria per la prima volta tra le foche antartiche

Una forma altamente contagiosa di influenza aviaria è stata confermata per la prima volta tra le foche antartiche, minacciando uno degli ecosistemi più fragili del pianeta. Lo riporta SkyNews sottolineando che gli scienziati che lavorano per l'Animal Plant Health Agency (Apha) del Regno Unito hanno rilevato la variante del virus H5N1 in campioni prelevati da elefanti morti e foche nell'isola sub-antartica della Georgia del Sud.

Si sa che dozzine di animali sono morti, e molti altri probabilmente sono deceduti in baie remote e in mare aperto.

Gli esperti del British Antarctic Survey hanno dichiarato a Sky News che la tragedia in corso è un "evento di mortalità di massa". Il dottor Marco Falchieri, dell'Apha, ha trascorso tre settimane raccogliendo campioni di fauna selvatica nella Georgia del Sud, un territorio d'oltremare del Regno Unito nell'Oceano Antartico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA