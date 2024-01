Il Fondo Monetario Internazionale annuncia un accordo per il versamento 4,7 miliardi di dollari all'Argentina nonostante non abbia centrato negli ultimi mesi i termini fissati per il prestito da 43 miliardi da parte dell'istituto. Per il presidente Javier Milei e il suo piano di riforme si tratta di risorse cruciali.



