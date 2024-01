Orrore in Guatemala, omicida appeso per i piedi e linciato

Orrore in Guatemala dove un giovane tra i 18 ei 25 anni, accusato di aver ucciso un uomo, è stato appeso per i piedi in una scuola in Guatemala da una folla inferocita che lo ha linciato. Poi - riporta El Mundo - è stato slegato dalla trave, e trasportato al cimitero locale, come testimoniano diversi video pubblicati sui social network. È probabile che lo abbiano anche cosparso di benzina o qualche tipo di combustibile per bruciarlo vivo riporta il quotidiano Prensa Libre. In uno dei filmati si vede un uomo tenta più volte di accendere fiammiferi.

L'episodio, che si è svolto davanti a una cinquantina di bambini, è accaduto l'altro ieri nella comunità di Guaisná nel dipartimento di Huehuetenango, al confine con il Messico, situato a 320 chilometri da Città del Guatemala.

Si tratta del primo linciaggio mortale avvenuto nel 2024 in Guatemala, un Paese dove pratiche di questo tipo si ripetono da tempo, soppiantando la giustizia, nella convinzione che quest'ultima non funzioni e che le autorità locali non risolvano la violenza endemica che - ricorda El Mundo - ha causato 4.353 morti con atti criminali sotto inchiesta, secondo l'Istituto Nazionale di Scienze Forensi.



