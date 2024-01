Argentina, Milei visita base antartica per programma dell'Aiea

Il presidente argentino Javier Milei è arrivato oggi nella base di Marambio, in Antartide, dove parteciperà all'inaugurazione di un programma di controllo dell'inquinamento ambientale promosso dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (Aiea).

A Marambio, riferisce l'agenzia di stampa Telam, Milei è stato ricevuto dal responsabile della base, il vice commodoro dell'aeronautica militare, Damián Ariel Rizzo.

Fonti della presidenza hanno indicato che durante la sua permanenza il capo dello Stato "visiterà le strutture esistenti e darà ufficialmente inizio alla prima spedizione di ricerca scientifica dell'Aiea nel continente antartico".

Da parte sua Milei ha dichiarato che in questo modo "il nostro Paese rinnova il suo impegno nei confronti della comunità internazionale, apportando il suo contributo al bene comune e a quello delle generazioni future".

"Attraverso questo programma - ha aggiunto - l'Argentina inizierà un nuovo capitolo nella sua lunga e illustre storia nella scienza antartica. E con accordi di cooperazione internazionale cerchiamo di rafforzare le nostre capacità per poter fornire informazioni scientifiche di qualità al processo decisionale, nel quadro del Trattato sull'Antartide". La delegazione che accompagna l'ospite della Casa Rosada è integrata dalla sorella, e segretaria generale della Presidenza, Karina Milei, dalla ministra degli Esteri Diana Mondino, dal ministro degli Interni, Guillermo Francos, da quello della Difesa, Luis Petri e dal direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi.



