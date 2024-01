La deforestazione in Amazzonia è calata del 50% nel 2023

La deforestazione nella regione amazzonica del Brasile ha registrato un calo del 50% nel 2023 rispetto all'anno precedente secondo il rilevamento dell'Istituto nazionale per la ricerca spaziale (Inpe).

In base ai dati dell'Inpe nel 2023 è andata persa un'area di 5.100 km² della foresta amazzonica, la cifra più bassa registrata dal 2018.

Alla riduzione della deforestazione in Amazzonia fa tuttavia da contrappeso l'incremento della perdita di vegetazione nella regione del Cerrado, la grande savana tropicale che costituisce il secondo bioma più importante del Brasile.

Qui nel 2023 è stata distrutta vegetazione su una superficie di 7.800 km², con un incremento del 43% rispetto all'anno precedente.

In questo caso si tratta del tasso più alto dal 2019.

Nel complesso, considerando entrambi i biomi, l'anno scorso la distruzione ha interessato 12.979 km², il che rappresenta un calo del 18% rispetto al 2022.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA