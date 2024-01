El Niño, 9 milioni a rischio in Perù per piogge e inondazioni

Nove milioni di persone, circa un quarto della popolazione, sono a rischio in Perù per il rafforzamento del fenomeno meteorologico di El Niño, che da vari giorni ha già fatto sentire i suoi effetti su molte regioni del Paese.

Nelle ultime ore, nell'ambito della sua azione di monitoraggio, il Servizio nazionale di meteorologia e idrologia del Perù (Senamhi) ha segnalato un aumento significativo della portata di acqua di numerosi fiumi, fra cui quelli delle regioni di Piura, Tumbes, La Libertad e Lima Da parte sua il Centro nazionale per la stima, prevenzione e riduzione del rischio di catastrofi (Cenepred), ha indicato oggi che l'emergenza maltempo interessa nove regioni peruviane, soprattutto nel nord, dove le piogge dovrebbero aumentare di intensità provocando straripamento di fiumi, frane e inondazioni.

Raccomandando alla popolazione di adottare misure di sicurezza per scongiurare danni gravi a case e coltivazioni, l'ingegnere meteorologico del Cenepred, Ena Jaime, ha dichiarato all'emittente televisiva Canal N che esiste una "preoccupazione generale" per la mancanza di "azioni efficaci" da parte delle autorità locali e regionali.

