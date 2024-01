Brasile,Partito dei lavoratori candiderà Lula anche nel 2026

Il ministro delle Finanze brasiliano, Fernando Haddad, ha affermato che dentro il Partito dei lavoratori (Pt, di sinistra) al governo esiste un "consenso pacifico" sulla candidatura di Luiz Inacio Lula da Silva per un ulteriore mandato alle elezioni del 2026, quando l'attuale presidente della Repubblica compirà 80 anni.

In un'intervista al quotidiano O Globo, il ministro ha anche affermato che "presto o tardi" il partito dovrà porsi il problema di chi sostituirà Lula, ma ha escluso di volersi proporre al posto del leader progressista in future elezioni.

"Non ci penso, mi venne in mente (di essere suo successore) solo nel 2018, perché era una situazione in cui nessuno voleva fare il vice di Lula", ha aggiunto Haddad, ricordando la sua candidatura alle presidenziali del 2018, quando venne sconfitto da Jair Bolsonaro.



