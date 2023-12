Colombia: governo aumenta del 12% il salario minimo nel 2024

Il governo colombiano ha deciso di aumentare il salario minimo, che nel 2024 sarà pari a 1.300.000 pesos (circa 303 euro), con un incremento del 12,07%. La misura è stata annunciata dalla ministro del Lavoro, Gloría Inés Ramírez, dopo che non è stato raggiunto alcun accordo tra i sindacati, gli imprenditori e l'esecutivo al tavolo delle trattative presso il dicastero.

Il presidente della Repubblica, Gustavo Petro, ha detto di aver optato per l'ultima proposta avanzata dalle confederazioni dei lavoratori (12,07%), non senza però sottolineare che questa non è molto lontana da quella avanzata dagli imprenditori il 29 dicembre (11,5%).

La decisione di abbassare dal 18% al 12% la richiesta di aumento del salario minimo è stata comunicata dal presidente della Centrale unitaria dei lavoratori (Cut), Fabio Arias, che è stato criticato dall'ex presidente della Cut, Diogenes Orjuela.





