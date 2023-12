Cile,leoni marini bloccano strade durante protesta dei pescatori

Nella città cilena di Valparaiso, un gruppo di leoni marini e di gabbiani ha bloccato le strade mentre era in corso una manifestazione di pescatori.

Questi ultimi ieri hanno piazzato barricate incendiarie in segno di protesta contro il sottosegretariato della Pesca, accusato di non aver rispettato il bonus-merluzzo promesso, che avrebbe dovuto essere pagato prima di Natale. Durante le dimostrazioni nella zona portuale, i carabineros hanno cercato di liberare le vie con i loro veicoli blindati, la cui avanzata è stata però impedita dai grandi pinnipedi.

"Gli animali sono passati davanti ai veicoli anti-blocco della polizia nel bel mezzo di una manifestazione a Valparaiso.

I pescatori hanno chiesto al governo di pagare un bonus come compensazione per il divieto del nasello", hanno scritto alcuni media, sotto il titolo "Leoni marini e pescatori, insieme in una protesta in Cile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA