Uruguay conia moneta commemorativa del 'Miracolo delle Ande'

La Banca centrale dell'Uruguay ha presentato alla popolazione una "moneta commemorativa dei cinque decenni" trascorsi dal cosiddetto 'Miracolo delle Ande', come venne ribattezzato il disastro aereo che ha ispirato tra gli altri il recente film pluripremiato 'La società della neve', di Juan Antonio Bayona, oltre ad altre pellicole, documentari e libri.

In un evento tenutosi al Museo Andes 1972, nel centro di Montevideo, è stata distribuita la moneta del valore di 1.000 pesos (circa 25 dollari al cambio attuale) che, su un lato, mostra 45 rettangoli che ricordano ciascuna delle persone che viaggiavano sul velivolo partito dalla capitale uruguaiana il 12 ottobre 1972 e che si schiantò il giorno successivo sulla catena montuosa che divide Argentina e Cile. Dall'altro lato si può leggere la scritta "Miracolo delle Ande" e la sagoma del Cerro El Sosneado, la montagna che i superstiti videro dal cosiddetto 'Ghiacciaio delle Lacrime' dove trascorsero 72 giorni prima di essere salvati alla vigilia di Natale. In 16 sopravvissero cibandosi anche dei cadaveri delle vittime, dopo un drammatico dibattito nel piccolo gruppo.



