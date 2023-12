Giudice accoglie azione collettiva contro megadecreto di Milei

Un giudice federale argentino ha accolto un'azione collettiva delle organizzazioni civili per dichiarare incostituzionale il megadecreto sulla deregulation (Decreto di necessità e urgenza, Dnu) annunciato mercoledì dal governo di Javier Milei.

Il testo, che ha provocato vari giorni di proteste popolari in varie città del Paese sudamericano, modifica o revoca oltre 350 norme e, pur essendo già entrato in vigore, può ancora essere bloccato dal Congresso. Il decreto, tra l'altro, deregolamenta il servizio internet via satellite e la medicina privata, rende più flessibile il mercato del lavoro e abroga una serie di leggi nazionali. Le misure comprendono anche la conversione di diverse società statali in società per azioni, facilitando il loro processo di privatizzazione.

Per i firmatari dell'azione collettiva, Milei avrebbe commesso "abuso di potere". Organizzazioni civili e sindacati hanno nel frattempo indetto una manifestazione mercoledì prossimo davanti ai tribunali, per chiedere l'impugnazione del decreto e la sospensione di tutti gli effetti. La procura generale dovrà rispondere alle contestazioni in un processo che potrebbe arrivare fino alla Corte suprema.



