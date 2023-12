Perù: Corte interamericana critica scarcerazione di Fujimori

La Corte interamericana dei diritti umani (Ichr) ha criticato la scarcerazione dell'ex presidente peruviano, Alberto Fujimori, decisa due settimane fa dalla Corte costituzionale del Perù.

Secondo il tribunale internazionale, con sede in Costa Rica, concedendo i domiciliari all'ex presidente lo Stato peruviano ha agito "in disprezzo" delle norme del diritto internazionale.

Fujimori di recente ha beneficiato di un indulto nel quadro di una condanna a 25 anni per reati di lesa umanità, dei quali ne ha scontati 16.

All'inizio del mese, la stessa Ichr aveva intimato allo Stato peruviano di non eseguire la scarcerazione di Fujimori - nel frattempo trasferito a casa della figlia Keiko - fino a quando non avesse accertato se l'ordinanza della Corte costituzionale di Lima rispettasse le condizioni riguardanti l'applicazione di un indulto stabilite nel 2022.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA