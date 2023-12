Il governo di Milei vira a favore dell'accordo Ue-Mercosur

Il ministro degli Esteri dell'Argentina, Diana Mondino, ha confermato la volontà del governo di Javier Milei di concludere positivamente il negoziato sull'accordo di associazione commerciale tra Mercosur e Unione europea.

Lo ha manifestato durante un incontro tenuto a Buenos Aires con una delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con il Mercosur (Dmer) guidata dall'eurodeputato Jordi Cañas.

"Mondino ha sottolineato la volontà del nostro Paese di andare avanti verso la conclusione dei negoziati dell'Accordo strategico di associazione Mercosur-Ue, aggiungendo che questo tipo di strumenti aiuta a consolidare il Mercosur stesso come blocco", si legge in una nota del governo argentino.

Il capo della delegazione Ue, Cañas, ha sottolineato a sua volta la "necessità di rafforzare le relazioni bilaterali e regionali, inclusa la finalizzazione dell'accordo Ue-Mercosur" che costituisce "una piattaforma che permette portare avanti obiettivi comuni".

La posizione del governo di Javier Milei, insediato da una settimana, ribalta quella dell'esecutivo uscente di Alberto Fernandez che, nell'ultimo vertice del Mercosur del 6 dicembre a Rio, aveva affossato la prospettiva di un'imminente firma dell'accordo considerandolo "sfavorevole per lo sviluppo della regione".

L'agenda della delegazione europea a Buenos Aires prosegue con incontri con i legislatori, il ministero dell'Economia, le autorità provinciali e i rappresentanti del settore produttivo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA