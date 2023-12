Argentina: tempesta pioggia, allerta arancione in varie province

I servizi meteorologici dell'Argentina hanno annunciato per oggi una 'allerta arancione' per le province di Entre Rios e Santa Fe, dopo la tempesta di pioggia e vento abbattutasi durante il fine settimana sulla provincia di Buenos Aires che ha causato almeno 15 morti - 13 nella sola città di Bahia Blanca per il crollo di un edificio che ospitava una pista di pattinaggio - decine di feriti, gravi danni materiali, paralisi di aeroporti e comunicazioni stradali e l'interruzione delle forniture elettriche ad un milione di persone.

In tuta mimetica, accompagnato da ministri e dal governatore della provincia di Buenos Aires, il presidente della repubblica Javier Milei ha partecipato ad un vertice per gli aiuti a Bahia Blanca, dichiarando che "ci mettiamo subito al lavoro e, con le risorse esistenti, supereremo questa emergenza".

I media argentini sottolineano oggi la forza dei venti, fra 100 e 130 kmh, che hanno accompagnato la tempesta, e provocato la caduta di oltre 300 alberi, danni a veicoli ed edifici di Buenos Aires e di altre località della provincia, e perfino a 16 velivoli nell'aeroporto internazionale di Ezeiza, In questo scalo, e in quello regionale di Aeroparque, sono stati cancellati 130 voli.

Ai danni materiali per gli edifici residenziali e le imprese si è aggiunto il dramma della sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica che, secondo dati del ministero dell'Energia, ha riguardato oltre un milione di utenti in varie province del centro e del nord argentino, e costretto ad una importazione di emergenza di elettricità dal Brasile.

I servizi elettrici per l'area metropolitana di Buenos Aires dovrebbero tornare normale entro 24 ore, ha assicurato il ministero, mentre nel resto del Paese sarà necessario attendere almeno 48/72 ore.



