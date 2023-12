Il presidente della Bolivia inaugura la prima fabbrica di litio

Il presidente Luis Arce ha inaugurato oggi in Bolivia la prima fabbrica di carbonato di litio del Paese, che ha comportato investimenti per 766,9 milioni di bolivianos (quasi 100 milioni di euro).

Commentando lo storico evento che coinvolge la salina di Uyuni, nel dipartimento di Potosí, il capo dello Stato ha sottolineato che "oggi non si tratta solo di inaugurare le attività di questo nostro impianto a Llipi, ma compiamo un passo trascendentale nella vita economica del nostro Paese, entrando a pieno titolo nel processo di industrializzazione del litio boliviano", Questa iniziativa di produzione di litio per la costruzione di batterie, ha ricordato, "ha anche lo scopo strategico di generare valuta estera e migliorare il più possibile la qualità della vita della popolazione".

Da parte sua il ministro degli Idrocarburi e dell'Energia, Franklin Molina, ha ricordato che il nuovo impianto industriale di carbonato di litio ha una capacità di oltre 15.000 tonnellate di produzione annua.

Attualmente la fase di industrializzazione del litio in Bolivia prevede investimenti per 2,8 miliardi di dollari, in associazione con le società cinesi Cbc (Catl Brunp & Cmoc) e Corporación Citic Guoan, e con il gruppo russo Uranium One, della Rosatom Corporation.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA