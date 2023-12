In corso a Saint Vincent e Grenadine i colloqui sull'Esequibo

Sono in corso dalle ore 12 locali (le 16 italiane) nell'isola caraibica di Saint Vincent e Grenadine i colloqui a porte chiuse fra i presidenti di Venezuela e Guyana riguardanti la controversia esistente per la sovranità sulla regione frontaliera dell'Esequibo, ricca di petrolio, gas e minerali.

L'appuntamento, della massima importanza per scongiurare una possibile deriva militare, è stato realizzato con i buoni uffici del Brasile, e si avvale di una mediazione di Ralph Gonsalves, premier di Saint Vincent e Grenadine e presidente pro tempore della Comunità degli Stati d'America Latina e dei Caraibi (Celac) Il presidente guyanese Ali ha ribadito che a suo avviso i colloqui di oggi riguarderanno solo un confronto sulle posizioni dei due Paesi, ma non dovranno entrare in una discussione sulla sovranità sull'Esequibo, che attualmente è della Guaya, visto che della questione è stata investita la Corte internazionale di giustizia (Icj).

Prima di entrare nella sala delle riunioni approntata, per ragioni diplomatiche e di sicurezza nell'aeroporto internazionale di Argyle, il presidente Maduro si è rivolto brevemente ai media affermando che la sua amministrazione è aperta ai colloqui sulla "via della pace" e anche a trovare soluzioni concordi e legali che possano soddisfare entrambe le parti.

I media che stanno coprendo l'evento si sono lamentati per l'impossibilità di accedere sia ai protagonisti di esso, sia a informazioni concrete sul suo andamento. Gli analisti comunque non si attendono grandi risultati, ma eventualmente solo la comunicazione di una 'road map' per continuare i contatti fra le parti.

Fonti della presidenza locale hanno comunque assicurato che al termine del vertice verrà organizzata una conferenza stampa.





