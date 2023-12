Argentina, il primo viaggio di Milei all'estero sarà a Davos

Il primo viaggio all'estero del presidente dell'Argentina, Javier Milei, sarà in Svizzera, in occasione dell'appuntamento per il World Economic Forum che si terrà dal 15 al 19 gennaio a Davos.

Lo confermano all'ANSA fonti della presidenza sottolineando che il presidente sarà accompagnato dalla ministra degli Esteri, Diana Mondino, e - se l'agenda locale lo consentirà - anche dal ministro dell'Economia, Luis Caputo.

Milei, riferiscono le fonti, analizza anche la possibilità di coordinare ulteriori tappe in Francia, Italia, Ucraina ed Israele.



