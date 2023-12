Negoziato Venezuela-Guyana su Esequibo, Onu manda osservatori

(V. 'Ai Caraibi vertice Venezuela-Guyana...' delle 14:05) L'Onu ha annunciato l'invio di due osservatori al vertice in agenda domani a Saint Vincent e Grenadine fra i presidenti di Venezuela e Guyana, Nicolás Maduro e Isfaan Ali, che si svolgerà con gli auspici del Brasile e della Comunità dei Caraibi (Caricom), e la mediazione della Comunità degli Stati d'America Latina e dei Caraibi (Celac), e che riguarderà il contenzioso sulla regione frontaliera dell'Esequibo ricca di petrolio, gas e materie prime.

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha reso noto il suo portavoce, Stephan Dujarric, ha accolto con favore l'incontro e ha chiesto ai leader "di risolvere le loro divergenze con mezzi pacifici, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale".

Il primo ministro di Saint Vincent e Grenadine, che è attualmente presidente pro tempore della Celac, si riunirà con Maduro e Ali nell'area dell'aeroporto di Argyle, cercando di avvicinare le parti e incoraggiandole a trovare un meccanismo per risolvere i contrasti pacificamente.

In questo ambito Dujarric ha riferito che l'Onu ha disposto l'invio di due suoi alti funzionari, il capo di Gabinetto di Guterres,, Courtenay Rattray e il , sottosegretario generale per l'Europa, l'Asia centrale e l'America, Miroslav Jenča.

Il portavoce ha infine assicurato che riguardo al procedimento in corso presso l'a Corte internazionale di giustizia (Icj) dell'Aja sul tema della sovranità per l'Esequibo, Guterres "non prende posizione".



