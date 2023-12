Litio,Bolivia firma con impresa russa accordo per produzione

Il presidente boliviano Luis Arce ha presieduto oggi la firma di un accordo fra la compagnia Yacimientos de Litio Bolivianos (Ylb) e la società russa Uranium One Group, per la costruzione a Potosí di un impianto pilota per l'estrazione diretta di litio fino a un massimo di 14.000 tonnellate.

Per l'occasione, riferisce l'agenzia di stampa statale Abi, Arce ha anticipato che il suo governo indirà presto un nuovo bando affinché società straniere interessate al litio boliviano possano apportare benefici al Paese con la loro tecnologia e i loro investimenti, "ma con un modello di business sovrano".

Al riguardo il capo dello Stato ha sostenuto che "le nostre recenti visite nell'Unione europea (Ue), in Brasile e nei paesi Brics hanno chiaramente dimostrato un interesse molto marcato per il nostro litio".

Infine Arce ha ricordato che "nel mondo persiste interesse per le risorse naturali della Bolivia, come il litio, di cui esistono nel Paese importanti riserve, di 23 milioni di tonnellate che si trovano nelle saline di Uyuni, Coipasa e Pastos Grandes.

Si deve ricordare che il 30 aprile 2021,Ylb ha pubblicato il bando internazionale per l'estrazione diretta del litio per queste tre saline a cui hanno risposto compagnie provenienti da paesi di diversi continenti del mondo.

Dopo il processo di selezione, quattro società hanno manifestato disponibità a operare con la tecnologia (Edl), fra cui, appunto, il gruppo russo Uranium One e il consorzio cinese CBC.



