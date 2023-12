Veliero peruviano a Civitavecchia celebra amicizia con l'Italia

Il veliero a quattro alberi, tipo brigantino, B.A,P, Union della Marina militare peruviana è giunto nel porto di Civitavecchia, nell'ambito di una circumnavigazione del mondo di 34.000 miglia nautiche che dall'Oceano Pacifico lo ha portato nell'Atlantico e ora nel mar Mediterraneo e che proseguirà nel 2024, toccando nel complesso 20 porti di 14 Paesi del pianeta.

In un videomessaggio, l'ambasciatore peruviano in Italia, Eduardo Martinetti, ha sottolineato che la nave scuola, sostando in tre porti italiani (Taranto, Civitavecchia e poi La Spezia), "intende portare un messaggio di amicizia e di promozione della cultura peruviana".

La presenza del veliero, il più grande d'America Latina, vuole anche commemorare i 150 anni della firma del Trattato di amicizia, commercio e navigazione, firmato nel 1874 fra la Repubblica del Perù e il Regno d'Italia.

E' previsto che durante la permanenza nel porto laziale (12-17 dicembre) la nave - che ha 34 vele, 255 membri dell'equipaggio, ed è lunga 115,7 metri e larga 13,5 - sarà aperta alle visite del pubblico.

Una sua particolarità è che la sua polena di prua rende omaggio all'Inca Tupac Yupanqui, al quale si attribuisce l'aver comandato una flotta di zattere con cui intraprese una spedizione marittima verso la Polinesia.



