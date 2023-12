Zelensky, 'l'Argentina rimarrà al nostro fianco'

"Credo che la posizione del nuovo presidente dell'Argentina e della sua squadra rimarrà invariata: Oggi si basa sul sostegno dell'Ucraina, della nostra sovranità e integrità territoriale, sul sostegno alla libertà": lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante un incontro con la comunità ucraina di Buenos Aires. Lo riporta oggi il sito della presidenza di Kiev.

Zelensky, che è arrivato ieri in Argentina per partecipare alla cerimonia di insediamento del presidente eletto Javier Milei, ha espresso la speranza che una posizione così chiara del Paese possa influenzare il sostegno politico generale all'Ucraina in questa regione, che influenzerà a sua volta il sostegno alle risoluzioni ucraine presso le Nazioni Unite, si legge nel comunicato.

"È importante che una voce così potente dell'America Latina, come la voce dell'Argentina, la voce del Paraguay, dell'Uruguay, dell'Ecuador, siano tutte dalla nostra parte. E sono felice che sia così", ha osservato Zelensky.



