Cristina Kirchner mostra il dito medio ai sostenitori di Milei

Un gesto polemico che verrà ricordato a lungo, forse come l'ultimo di una carriera politica di successo. L'ex presidente dell'Argentina, Cristina Kirchner ha rivolto il dito medio ai sostenitori del presidente eletto, Javier Milei, che inneggiavano dalla piazza alla sua detenzione.

La sequenza è stata catturata dalle telecamere della trasmissione ufficiale ed è avvenuta mentre Kirchner si dirigeva al palazzo del Congresso dove, come presidente del Senato, era incaricata di fare gli onori di casa e guidare la cerimonia di insediamento. L'ex presidente si è poi dimostrata invece particolarmente cordiale con lo stesso Milei conducendo il protocollo in modo irreprensibile fino al giuramento del presidente eletto.

Non essendosi candidata nell'ultima tornata elettorale, Kirchner non disporrà d'ora in avanti dell'immunità parlamentare mentre affronta ancora diversi processi per corruzione, in uno dei quali è già stata condannata a sei anni in primo grado.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA