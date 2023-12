Petroliera con petrolio venezuelano s'incaglia in Indonesia

Una petroliera che trasportava petrolio dal Venezuela si è incagliata nelle acque indonesiane vicino allo Stretto di Singapore, hanno annunciato da Giacarta spiegando che sono in corso tentativi per liberare la nave.

La MT Liberty, battente bandiera camerunense e con un carico di 139.000 tonnellate di petrolio, si è incagliata la settimana scorsa vicino a Pasir Panjang, nella regione delle Isole Riau, ha dichiarato il comandante della base navale della regione.

Secondo il sito web di tracciamento satellitare TankerTrackers.com, la nave trasporta petrolio proveniente dal Venezuela, un Paese che è stato sottoposto a sanzioni per la brutale repressione delle proteste nel 2015. Gli sforzi per cercare di liberare la nave sono proseguiti anche oggi, mentre la Marina indonesiana ha dispiegato sei rimorchiatori per sfruttare l'alta marea. Come misura precauzionale, "sono stati dispiegati dei bracci flottanti intorno alla nave per evitare che il petrolio si disperda nelle acque circostanti".

Si tratta dell'ennesimo incidente che coinvolge una cosiddetta "nave fantasma", ossia un'imbarcazione che opera al di fuori del settore marittimo ufficiale, una questione definita "di grande preoccupazione" dall'Organizzazione marittima internazionale.



