Roger Waters incontra Petro, 'stop al genocidio in Palestina'

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha ricevuto ieri il cofondatore dei Pink Floyd Roger Waters, nel Paese latinoamericano per una data del tour 'This is not a Drill'. "L'artista ha condiviso con il capo di Stato sostegno e ammirazione per la sua leadership a favore della pace e dei diritti umani, e lo ha invitato a guidare un'azione presso la Corte internazionale di giustizia per far rispettare la Convenzione contro il genocidio e fermare il massacro di Gaza, in Palestina", ha informato l'ufficio del presidente in un comunicato.

Durante l'incontro la rockstar ha regalato un basso elettrico autografato alla figlia minore del presidente Antonella Petro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA